В Москве при работах на железной дороге обнаружили сейф со следами взлома

Фото: mos.ru

Археологи нашли на улице Казакова в центре Москвы старинный сейф со следами взлома. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам специалистов, сейф был изготовлен в конце XIX — начале XX века на заводе «Меллер». Сейфы этого производителя считались очень надежными: для демонстрации их качества в тайник каждого десятого изделия прятали однокаратный бриллиант, указывается в сообщении.

Сейф весит около 100 кг, его высота — 1 м, ширина — около 60 см.

Необычная находка была сделана в районе железнодорожного откоса во время работ на путях Московско-Курской железной дороги.

Эксперты предполагают, что сейф пытались взломать, причем не один человек, а, вероятно, группа людей.