В Москве при работах на железной дороге обнаружили сейф со следами взлома
Археологи нашли на улице Казакова в центре Москвы старинный сейф со следами взлома. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
По словам специалистов, сейф был изготовлен в конце XIX — начале XX века на заводе «Меллер». Сейфы этого производителя считались очень надежными: для демонстрации их качества в тайник каждого десятого изделия прятали однокаратный бриллиант, указывается в сообщении.
Сейф весит около 100 кг, его высота — 1 м, ширина — около 60 см.
Необычная находка была сделана в районе железнодорожного откоса во время работ на путях Московско-Курской железной дороги.
Эксперты предполагают, что сейф пытались взломать, причем не один человек, а, вероятно, группа людей.