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В Москве при работах на железной дороге обнаружили сейф со следами взлома

Фото: mos.ru

Археологи нашли на улице Казакова в центре Москвы старинный сейф со следами взлома. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

По словам специалистов, сейф был изготовлен в конце XIX — начале XX века на заводе «Меллер». Сейфы этого производителя считались очень надежными: для демонстрации их качества в тайник каждого десятого изделия прятали однокаратный бриллиант, указывается в сообщении.

Сейф весит около 100 кг, его высота — 1 м, ширина — около 60 см.

Необычная находка была сделана в районе железнодорожного откоса во время работ на путях Московско-Курской железной дороги.

Эксперты предполагают, что сейф пытались взломать, причем не один человек, а, вероятно, группа людей.

После изучения старинная вещь будет передана столичным музеям, как отметил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Летом 2019 года при раскопках в Костянском переулке в центре столицы обнаружили клад времен Николая II. Внутри нашли монеты конца XIX — начала XX века общей стоимостью около 1 млн руб.

Теги: клад, археологи, Москва
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