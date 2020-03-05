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Общество ,  
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Роскачество дало советы по выбору розового вина

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

Эксперты Роскачества провели исследование марок розового вина, произведенного из российского винограда. Об этом сообщается на сайте организации.

Следуя советам Роскачества, чтобы приобрести качественное российское розовое вино, необходимо ориентироваться на время сбора винограда. Оптимальным эксперты считают срок не позднее полутора лет. Также необходимо проверить цвет содержимого бутылки. Желтоватый оттенок вина может свидетельствовать о попадании на него прямого солнечного света.

Географические индикаторы на этикетке вина «Вино защищенного географического указания» (ЗГУ) и «Вино защищенного наименования места происхождения» (ЗНМП) могут безусловно свидетельствовать о российском сорте винограда, как уточнил руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян.

Кроме того, Артур Саркисян сообщил, что не существует вина, произведенного из порошка. «Порошкового вина не бывает по экономическим и физико-химическим причинам», — указал он.

В рамках исследования Роскачество предоставило рейтинг отечественного розового вина. В подборку попали вина, изученные специалистами ведомства в 2018–2019 году.

Ранее специалисты ведомства назвали лучшие российские ликерные вина. В исследования Роскачество оценивало алкоголь по 12 параметрам, из 50 закупленных образцов высокий бал получили 35 марок.

Теги: вино, Роскачество, производство
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Роскачество назвало лучшие российские ликерные вина
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