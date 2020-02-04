При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей

Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального Центра медицины катастроф Антона Дужика.

По его словам, возгорание произошло по адресу: улица Набережная, дом 36. В результате погибли мальчик и девочка 2008 года рождения, девочка 2007 года рождения, а также женщина 1950 года рождения. По словам собеседника агентства, все четверо погибли до прибытия врачей скорой помощи.

25 января при пожаре в бревенчатом доме в деревне Гумерово Ишимбайского района республики Башкортостан погибли 61-летняя и 24-летняя женщины, а также трехлетний мальчик. При этом находящаяся в доме двухлетняя девочка выжила. В состоянии легкой степени тяжести ее доставили в медучреждение. Врачи диагностировали у ребенка отравление угарным газом. Отмечалось, что из горящего дома девочку спасли соседи.