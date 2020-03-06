В Хабаровском крае машина с людьми провалилась под лед

В Хабаровском крае под лед провалился автомобиль УАЗ, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По предварительным данным ведомства, в машине находились два человека. Очевидцы сообщили, что они не смогли выбраться из автомобиля. Инцидент произошел накануне в 8 км от села Виноградовка Хабаровского района края. Издание «Хабаровский край сегодня» пишет, что машина провалилась под лед в протоке Хохлацкая реки Амур.

Спасатели нашли машину в 40 м от берега на глубине четырех метров. Автомобиль зафиксировали тросом, чтобы его не унесло течением. В пятницу, 6 марта, будут проводиться водолазные работы.

Госинспектор Центра ГИМС ГУ МЧС России по региону Александр Ярошенко отметил, что ледовая обстановка в Хабаровском крае быстро меняется и лед становится хрупким. «Многие жители края думают, что толщина льда достаточная, чтобы выдержать вес человека и даже автомобиля. Но это не так», — заявил он.