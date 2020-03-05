Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 66,19 (+0,11) Quote, 05 мар, 12:28
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 73,68 (-0,05) Quote, 05 мар, 12:28
Минобороны организовало группы вирусологов для борьбы с коронавирусом Общество, 00:45 Путин попросил депутатов Думы «не перегружать» Конституцию Политика, 00:30 Президент Палестины объявил режим ЧС из-за распространения коронавируса Общество, 00:27 В Британии умер первый зараженный новым коронавирусом Общество, 00:10 Эксперты отнесли 38 российских банков к группе риска Финансы, 00:00 Секретный экспорт России составил более $55 млрд Экономика, 00:00 В правительстве утвердили структуру и численность аппарата Политика, 05 мар, 23:49 Правительство создало комиссию по борьбе с влиянием вируса на экономику Экономика, 05 мар, 23:39 Число жертв коронавируса в Италии выросло до 148 человек Общество, 05 мар, 23:27 В ЕМГ ответили на информацию об увольнении сотрудников за симптомы ОРВИ Общество, 05 мар, 23:09 Новые меры в Москве по борьбе с коронавирусом. Главное Общество, 05 мар, 23:03 Элизабет Уоррен снялась с президентской гонки в США Политика, 05 мар, 22:41 Власти Петербурга поддержали решение об отмене ПМЭФ из-за коронавируса Экономика, 05 мар, 22:24 Почему кондитерские «Аленка» начнут торговать молоком и мясом Pro, 05 мар, 22:20
Политика ,  
0 

В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается на сайте кабмина.

В новой структуре аппарата численность штата составила 1545 человек. Помимо этого утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата кабмина.

В аппарат входят 23 департамента и одно управление, а также секретариат премьер-министра и девять секретариатов вице-премьеров.

«В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», — говорится в сообщении.

Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата
Политика

Аппаратом правительства руководит Дмитрий Григоренко. Он зтакже занимается организацией правового обеспечения и проектной деятельности кабмина, вопросами реализации основных направлений работы правительства.

Накануне The Bell со ссылкой на шесть бывших и действующих чиновников правительства писало, что с момента назначения Михаила Мишустина премьер-министром не появилось новое штатное расписание аппарата кабмина и не произошло распределение обязанностей. Издание отмечало, что без этого не могут быть приняты на работу заместители руководителя аппарата, сотрудники департаментов правительства и секретариатов вице-премьеров.

Президент России Владимир Путин в середине января назначил бывшего главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина премьер-министром. После своей отставки бывший премьер Дмитрий Медведев стал зампредом Совета безопасности. 21 января Мишустин представил главе государства состав нового правительства.

Теги: аппарат правительства, численность
Материалы по теме
Мишустин освободил Сторчака от должности заместителя министра финансов
Политика
Bloomberg сообщил о «переделывании под себя» Мишустиным госаппарата
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter