В правительстве утвердили структуру и численность аппарата

В аппарате правительства России утвердили штатную численность и распределили обязанности между заместителями руководителя, сообщается на сайте кабмина.

В новой структуре аппарата численность штата составила 1545 человек. Помимо этого утверждено распределение обязанностей между 12 заместителями руководителя аппарата кабмина.

В аппарат входят 23 департамента и одно управление, а также секретариат премьер-министра и девять секретариатов вице-премьеров.

«В настоящее время идет плановое назначение сотрудников на соответствующие должности», — говорится в сообщении.