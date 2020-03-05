В ДТП с пятью машинами в Ростовской области погиб мужчина

В Ростовской области произошло массовое ДТП с участием пяти транспортных средств, в результате которого погиб человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сообщение об инциденте поступило в полицию в 16:00 по местному времени (совпадает с московским). Авария случилась на 27-м км трассы Ростов — Волгодонск.

Водитель фуры Scania не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где по касательной столкнулся с ВАЗ-2112. После этого в грузовик врезалась Kia RIO. Затем в иномарку врезался Chevrolet, а в нее, в свою очередь, автобус.

«По предварительным данным, погиб мужчина, пассажир Chevrolet», — сообщили в пресс-службе.

В середине января в Ростовской области в ДТП пострадали четыре ребенка и двое взрослых. На дороге между станицами Обливская и Каргинская во время обгона столкнулись две легковушки.