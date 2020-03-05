Эрдоган пригласил Путина в Турцию на столетие дипотношений стран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина отпраздновать столетие установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Господина Путина мы пригласили по этому случаю [столетие дипотношений] в нашу страну [Турцию]», — заявил он по итогам российско-турецких переговоров.
Эрдоган назвал взаимодействие Москвы и Анкары очень крепким и выразил желание продолжить сотрудничество, руководствуясь принципом взаимного уважения.
В Москве 5 марта прошла встреча Путина и Эрдогана в узком и расширенном составе. В общей сложности она продлилась около шести часов, при этом переговоры двух лидеров один на один продолжались три часа. Главной темой переговоров стала обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе.