Эрдоган пригласил Путина в Турцию на столетие дипотношений стран

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: kremlin.ru)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина отпраздновать столетие установления дипломатических отношений между странами. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Господина Путина мы пригласили по этому случаю [столетие дипотношений] в нашу страну [Турцию]», — заявил он по итогам российско-турецких переговоров.

Эрдоган назвал взаимодействие Москвы и Анкары очень крепким и выразил желание продолжить сотрудничество, руководствуясь принципом взаимного уважения.

В Москве 5 марта прошла встреча Путина и Эрдогана в узком и расширенном составе. В общей сложности она продлилась около шести часов, при этом переговоры двух лидеров один на один продолжались три часа. Главной темой переговоров стала обострившаяся ситуация в сирийском Идлибе.