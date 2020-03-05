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Общество ,  
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В Казани два человека погибли при падении строительной люльки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

В Казани во время строительства десятиэтажного дома сорвалась строительная люлька, в которой находились пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

По данным главка, ЧП произошло на улице Николая Ершова. «В результате падения с высоты люлька зависла на уровне пятого-шестого этажа, а находившиеся на ней люди выпали с высоты», — уточнили в пресс-службе.

Два человека погибли на месте, еще два мужчины пострадали. Один человек смог ухватиться за трос (возможно, был пристегнут страховочной системой), проникнуть в окно пятого этажа и спуститься самостоятельно.

Спасатели оказали помощь пострадавшим и передали их медработникам. Спасшийся самостоятельно мужчина также обратился к медикам с жалобой на травму руки.

В Санкт-Петербурге 31 января произошло обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский». В результате погиб рабочий, который нарушил технику безопасности и покинул люльку, не пристегнувшись страховочным тросом.

Теги: Казань, погибшие, строительная работа, новости РБК
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