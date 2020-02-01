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СМИ узнали о просьбе «начальников» к погибшему в спорткомплексе рабочему

При обрушении крыши спортивно-концертного комплекса «Петербургский» рабочий погиб после того, как начальники с земли посоветовали ему выйти из строительной люльки. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на расшифровку переговоров строителей.

Отмечается, что в строительной люльке находились двое рабочих. На каске одного из строителей была закреплена видеокамера, которая снимала происходящее и записывала переговоры строителей с начальниками, находящимися на земле.

Последствия обрушения спорткомплекса в Петербурге. Фоторепортаж
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31 января произошло обрушение конструкций спортивно-концертного комплекса «Петербургский» в момент отрезания одной из удерживающих демонтируемое здание вант. В результате погиб один рабочий, проводивший демонтажные работы на крыше здания. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели рабочего.

По данным «Фонтанки», погибший нарушил технику безопасности и покинул люльку, не пристегнувшись страховочным тросом.

СКК «Петербургский» был построен в 1979 году к Олимпиаде-80. В 2019 году власти Петербурга объявили конкурс на проведение реконструкции здания для его использования в качестве площадки проведения чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

Теги: Санкт-Петербург
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