СК задержал сотрудника ГБУ «Жилищник» по подозрению в получении взятки

Следователи задержали начальника отдела ресурсов ГБУ «Жилищник» по району Раменки по подозрению в получении взятки. Об этом РБК рассказал источник в ГСУ СКР по Москве. Информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела.

«Начальник отдела ресурсов Константин Пархоменко был задержан в четверг в порядке ст. 91 УПК России, его подозревают в получении взятки от предпринимателя», — рассказал источник.

Он отметил, что, по версии следствия, Пархоменко получил 115 тыс. руб. за незаконное подключение электричества к торговой точке.

В СК возбудили уголовное дело по ст. 290.3 УК России («Получение взятки должностным лицом»), рассказал собеседник. По его словам, свидетелем по делу проходит заместитель директора по эксплуатации ГБУ «Жилищник» (Раменки).