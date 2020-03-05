В Рязани два человека пострадали в результате взрыва газового баллона

Фото: МЧС России

В Рязани в гаражном кооперативе произошел взрыв, есть пострадавшие. Об этом РБК сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, инцидент произошел во время ремонтных работ в гаражном боксе. По предварительной информации, произошла утечка из газового баллона, и в результате несоблюдения техники безопасности случился взрыв.

«Пострадавших двое», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону.

Информация о разрушении гаража в кооперативе на Куйбышевском шоссе поступила в оперативные службы 5 марта в 14:33, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

По данным МЧС, один гараж разрушился полностью, частично повреждены два соседних строения. На месте происшествия работают более 40 сотрудников экстренных служб.