В пятиэтажке в Махачкале взорвался бытовой газ

Фото: ГУ МЧС России по Республике Дагестан

В результате взрыва газа в пятиэтажном доме в Махачкале пострадал ребенок, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по Республике Дагестан.

В ведомстве уточнили, что мальчик 2008 года рождения проходил мимо дома в момент взрыва газа. Его доставили в детскую многопрофильную больницу Махачкалы в состоянии легкой степени тяжести.

Инцидент произошел в здании по адресу улица Гамидова, 53. В результате хлопка газовоздушной смеси была выбита перегородка балкона, заложенная кирпичами на первом этаже дома. Других разрушений нет.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передавал, что при взрыве пострадали как минимум два человека.

В январе один человек пострадал в результате хлопка газа в пятиэтажном жилом доме в городе Каменск-Уральский Свердловской области. Женщину с термическими ожогами доставили в травматологическое отделение больницы.