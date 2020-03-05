На Украине заявили об утечке коронавируса из китайской лаборатории

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Распространение коронавируса 2019-nCoV началось из-за утечки из закрытой лаборатории в китайском городе Ухань. Об этом заявил в интервью «Украинскому радио» секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Там был город, откуда все это (заболевание. — РБК) пошло, город Ухань, где расположена закрытая лаборатория F-4. И мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка. Не надо обвинять животных, змей и так далее. Там есть запущенная в 2015 году лаборатория, откуда, как мы считаем, и произошла утечка», — сказал Данилов.

На вопрос корреспондента о том, является ли коронавирус биологическим оружием (слухи об этом распространяются в Сети), Данилов ответил, что в интернете можно найти все, что угодно.

«Это проблемы китайской стороны. Уверен, они знают, что там у них происходит. Поэтому и закрыли город Ухань», — отметил секретарь СНБО.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, источником коронавируса 2019-nCoV стали животные. Как показали исследования ученых на рынке морепродуктов в Ухане, вирус был у продававшихся там диких животных. Какое именно животное передало заболевание человеку, неизвестно: китайские эксперты считают, что это могли быть летучие мыши или панголины.