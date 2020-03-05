Дума приняла снижающий возраст выхода на негосударственную пенсию закон

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Государственная дума в третьем, окончательном чтении утвердила поправки в федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах», которые позволяют выходить на пенсию по договорам добровольного пенсионного страхования женщинам в 55 лет, а мужчинам — в 60. Документ опубликован в электронной законодательной базе.

Закон также разрешает выходить на пенсию раньше этого возраста льготным категориям граждан: педагогам, инвалидам, многодетным матерям, работникам северных территорий страны.

В документе предусмотрена возможность установить более высокий возрастной ценз для выхода на негосударственную пенсию по желанию сторон. Однако он не должен быть выше 60 лет для женщин и 65 для мужчин.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятый закон улучшит финансовое положение людей предпенсионного возраста. По мнению спикера, выплаты из негосударственных фондов станут хорошим подспорьем для людей в течение пяти лет перед выходом на государственную пенсию.