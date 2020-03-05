Аналитики сообщили о падении спроса на тюльпаны и росте продаж хризантем

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Самыми популярными цветами к 8 Марта остаются тюльпаны, однако спрос на них в 2020 году упал. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.

По данным аналитиков кредитной организации и «Платформы ОФД», в 2020 году продажи тюльпанов и роз упали на 12% и 10% соответственно, несмотря на их популярность. При этом средний чек на тюльпаны снизился на 29% и составил около 1 тыс. руб., а средний чек на розы вырос на 10% и составил 650 руб.

В то же время спрос на хризантемы заметно вырос. Так, эти цветы в 2020 году купили на 48% больше, чем в прошлом, а средний чек увеличился на 31% — 460 руб. Спрос на лилии также вырос в 2,1 раза, однако эти цветы чаще всего покупают по штуке для составления букетов, отметили аналитики.

Наиболее дорогие букеты к 8 Марта будут в Тюменской области, ХМАО, Якутии — более 2,5 тыс. руб. В Москве средний чек выйдет в 1,5 тыс. руб.