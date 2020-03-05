В Татарстане задержали 17 подозреваемых в незаконном обналичивании

Фото: МВД РФ

Сотрудники полиции Татарстана совместно с ФСБ задержали группу лиц, которая подозревается в незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.

По данным полиции, 17 жителей Набережных Челнов осуществляли незаконные финансовые транзакции, не имея лицензии на банковскую деятельность. Они принимали деньги от заказчиков на счета подконтрольных компаний, а затем через фирмы-однодневки отмывали, обналичивали их и передавали клиентам.

За свою деятельность преступная группа брала процент. По данным полиции, подозреваемые успели получить около 32 млн руб. комиссионных. Все члены группы состояли в родственных связях.

Трое обвиняемых были задержаны в аэропорту при попытке скрыться. Сейчас устанавливается причастность других людей к преступной схеме. При обысках у подозреваемых были найдены и изъяты 57 печатей, 30 банковских карт, 15 ключей системы «Банк клиент», компьютеры, машинки для пересчета денег, 20 коробок с бухгалтерской документацией и личный транспорт.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Максимальной санкцией по данной статье является лишение свободы на срок до семи лет.