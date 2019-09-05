Альпинист из Москвы получил травму на Эльбрусе. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии (КБР).

По данным ведомства, речь идет о скалолазе 1990 года рождения. Оказавшись на высоте 3,8 тыс. метров, он травмировал ногу и обратился за помощью. Спасатели эвакуировали его на поляну «Азау», а после этого передали врачам скорой помощи.

Свой маршрут пострадавший регистрировал в региональном управлении министерства. В эвакуации участвовали пять сотрудников МЧС.

В начале июня в поселке Домбай (Карачаево-Черкесия) при падении с канатной дороги погиб турист. Сообщалось, что перед падением мужчине стало плохо.