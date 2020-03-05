Суд приговорил к штрафу обвиняемого в угрозах московскому судье

Мещанский суд Москвы приговорил к штрафу в 270 тыс. руб. Михаила Квасова, которого обвиняют в угрозах судье Тверского суда, сообщила РБК пресс-секретарь суда.

Квасов признан виновным по ч. 1 ст. 296 УК (угроза убийством в отношении судьи).

По версии суда, Квасов в сентябре 2019 года в Instagram разместил пост с угрозой судье Станиславу Минину, решением которого был приговорен к четырем годам колонии активист Константин Котов, передает ТАСС.

По данным агентства, при назначении наказания суд учел срок содержания Квасова под стражей, а также то, что он совершил преступление впервые. При этом в суде указали, что относятся критически к отрицанию Квасовым вины и к его показаниям о том, что он не имел умысла угрожать именно судье Минину.