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Мишустин выдвинул Орешкина вместо Белоусова в совет директоров «Роснефти»

Роснефть ROSN ₽414,05 -0,46% Купить
Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров компании «Роснефть» в качестве представителей государства, а также независимых. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, в качестве представителей государства в совет директоров «Роснефти» предлагается включить:

  • главу «Роснефти» Игоря Сечина;
  • министра энергетики Александра Новака;
  • помощника президента России Максима Орешкина

Первые двое и сейчас входят в совет директоров нефтяной компании как представители государства. Орешкину же предстоит заменить Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост помощника президента России, а в январе 2020 года ставшего первым вице-премьером. Во время своего пребывания на посту помощника президента Белоусов был выдвинут в совет директоров «Роснефти» как представитель государства и остается в его составе до сих пор.

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В качестве независимых директоров «Роснефти» Мишустин предлагает избрать исполнительного директора Nord Stream 2 AG Маттиаса Варнига, профессора Высшей школы экономики Олега Вьюгина, председателя правления Marcuard Holding Ханса-Йорга Рудлоффа и председателя комитета акционеров Nord Stream AG, экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Все четверо и сейчас входят в совет директоров компании.

Теги: «Роснефть», Максим Орешкин, Андрей Белоусов
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