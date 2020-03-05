Мишустин выдвинул Орешкина вместо Белоусова в совет директоров «Роснефти»

Максим Орешкин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров компании «Роснефть» в качестве представителей государства, а также независимых. Документ опубликован на портале правовой информации.

В соответствии с распоряжением, в качестве представителей государства в совет директоров «Роснефти» предлагается включить:

главу «Роснефти» Игоря Сечина;

министра энергетики Александра Новака;

помощника президента России Максима Орешкина

Первые двое и сейчас входят в совет директоров нефтяной компании как представители государства. Орешкину же предстоит заменить Андрея Белоусова, ранее занимавшего пост помощника президента России, а в январе 2020 года ставшего первым вице-премьером. Во время своего пребывания на посту помощника президента Белоусов был выдвинут в совет директоров «Роснефти» как представитель государства и остается в его составе до сих пор.