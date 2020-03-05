Жителя Ленобласти заподозрили в попытке сжечь жену

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Ленинградской области задержали мужчину, который, предположительно, облил керосином и поджег свою жену, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

4 марта в полиции сообщили, что в квартире одного из домов на улице Физкультурной в поселке Ермилово мужчина облил керосином и поджег свою супругу. Женщина 1961 года рождения госпитализирована в тяжелом состоянии. Согласно заявлению потерпевшей, муж поджег ей волосы.

Сотрудники полиции задержали мужчину. Установлено, что ранее он уже был судим за причинение тяжкого вреда здоровью. Сейчас в отношении него составили административный протокол по ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство), и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В августе 2019 года в Москве мужчину облили горючей жидкостью и подожгли. Двух человек, подозреваемых в причастности к инциденту, задержали рядом с местом происшествия. По данным Следственного комитета, пострадавший распивал спиртные напитки во дворе дома, а проходящий мимо житель района сделал ему замечание и облил горючей смесью.