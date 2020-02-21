Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Техасе

Легкомоторный самолет потерпел крушение в округе Колмен американского штата Техас. В результате погибли три человека, сообщает издание Abilene Reporter News со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности штата Фреда Биддла.

По словам представителя Федеральной Авиационной Администрации (FAA) Линн Лансфорд, речь идет о турбовинтовом самолете Super King Air, который исчез с радаров воздушного движения незадолго до 6 часов утра, когда пытался вернуться в региональный аэропорт Абилин после того, как пилот сообщил о проблеме с электричеством.

Спасатели обнаружили упавший самолет около 10.00 (19.00 мск) к западу от озера Колман. На борту находились три человека, все они погибли. Имена погибших не называются.