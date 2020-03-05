Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 12 тыс. человек
За последние сутки новым коронавирусом за пределами Китая заразились 2103 человека. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Общее число зараженных вне Китая достигло 12 668 человек в 76 странах. Количество летальных исходов за сутки составило 48, таким образом вне КНР от нового коронавируса погибли 214 человек.
По данным ВОЗ, число зараженных в материковом Китае составляет 80 422 человека, скончались — 2984. Общее число заразившихся коронавирусом во всем мире за сутки увеличилось на 2223 человека и составляет 93 090 человек. Скончались более 3,2 тыс. человек.
Вспышка нового коронавируса, который получил навзание COVID-2019, произошла в конце декабря в китайском городе. Вирус начал распространяться по всей стране, а также за ее пределы.