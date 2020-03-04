Директор школы уволился после инцидента с ожогами глаз у детей

Кварцевая лампа (Фото: Ivan Chernyenko / Wikimedia Commons)

Директор московской школы, где дети получили ожоги глаз из-за включенной в классе кварцевой лампы, принял решение об увольнении, сообщили РБК в столичном департаменте образования и науки.

2 марта в школе № 1415 учительница на перемене включила в классе кварцевую лампу открытого типа для обеззараживания воздуха. После окончания перемены она не выключила устройство вопреки инструкциям и правилам безопасности, в результате несколько первоклассников получили ожоги глаз. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что ожоги получили более 20 детей.

Департамент образования и науки Москвы направил в школу инспектора округа для расследования происшествия. В течение двух дней специалисты выясняли причины и обстоятельства инцидента. «По итогам проверки было установлено, что администрация школы не обеспечила безопасные условия для детей, в результате чего нескольким детям понадобилась медицинская помощь», — сообщили в департаменте.

Директор школы Александр Лебединец признал свою ответственность и принял решение об увольнении. Департамент образования принес извинения семьям пострадавших. Ведомство направило письмо руководителям образовательных организаций, в котором говорится о запрете использования в школах бактерицидных ламп открытого типа, так как такие устройства нельзя применять в присутствии людей в помещении.