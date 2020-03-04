Трамп прокомментировал решение Блумберга выйти из президентской гонки

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Майкл Блумберг просто «бросил» гонку за место президента США. Об этом он написал в своем Twitter.

«Я мог бы давно сказать ему, что у него нет того, что нужно, и он бы сэкономил миллиарды долларов», — отметил Трамп. Американский лидер также заявил, что теперь Блумберг будет вкладывать деньги в кампанию «Сонного Джо» (бывшего вице-президента Джо Байдена) «в надежде сохранить лицо».

Блумберг 4 марта объявил о своем решении выйти из предвыборной гонки. Он мотивировал свое решение тем, что стремится обеспечить победу демократам и отдать преимущество Байдену.

В прошедший американский «супервторник», когда в большинстве штатов открывают предварительные выборы, Блумберг получил голоса лишь девяти делегатов. Джо Байден сумел получить 382 голоса.