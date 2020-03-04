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В Екатеринбурге задержали угрожавшего взорвать свою квартиру мужчину

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Нетрезвый житель Екатеринбурга пригрозил полиции устроить взрыв бытового газа у себя в квартире. Об этом РБК рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Подтверждаю факт происшествия. Гражданам, проживающим в данном жилом доме, ничего не угрожает», — сообщил Горелых. Он добавил, что в доме, где произошло ЧП, отключили газ.

По его словам, нарушителем оказался местный житель 1976 года рождения, ранее судимый за преступление, связанное с наркотиками. Как сообщил Горелых, мужчина проживает в двухкомнатной квартире вместе с сестрой. Она пришла с работы и стала отчитывать его за распитие алкоголя, на что он отреагировал угрозой. Мужчину доставили в полицию, позднее его поместят в медклинику.

В декабре в Петербурге задержали мужчину, который зашел в магазин и потребовал отдать ему деньги из кассы, угрожая взрывом. Кассир отказался отдавать злоумышленнику деньги, и тот скрылся. Позднее в отношении мужчины завели дело о разбое.

Теги: новости РБК, полиция, взрыв, Екатеринбург
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