Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов

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Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП. Такие оценки привело в своем исследовании рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Объем выплаченного финансирования на рынке факторинга в 2019 году эквивалентен 40% от объема выданных за тот же период кредитов малому и среднему бизнесу (7,8 трлн руб), сказал РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Средняя сумма профинансированной сделки на рынке факторинга в прошлом году составила 279 тыс. руб. со средним сроком 60 дней.

Совокупный факторинговый портфель за прошлый год вырос на 32%, до рекордных 808 млрд руб. на 1 января 2020 года, подсчитали в НКР. В предыдущие два года рост рынка превышал 40%, но это было обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада и выходом на рынок нового игрока — «Сбербанк Факторинг», указали аналитики. В 2019 году факторинговый портфель рос хоть и меньшими темпами, но по-прежнему быстрее других сегментов финансирования бизнеса, включая кредитование малого и среднего предпринимательства и микрокредиты для компаний, говорится в исследовании.

Рост рынка факторинга в целом был обеспечен сделками без регресса (когда риски невыплаты долгов контрагентов бизнеса берет на себя факторинговая компания или банк). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса выросла с 63,1% в 2018 году до 70,4% в 2019 году, а сделок с регрессом (когда убытки от неуплаты остаются за привлекающим финансирование бизнесом) — уменьшилась с 36,5% до 28,9%. Это связано с двумя моментами, говорят в НКР: