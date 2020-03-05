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Финансы ,  
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Бизнес удвоил привлечение денег за счет передачи долгов клиентов

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Российский бизнес за три года удвоил привлечение средств за счет передачи факторинговым компаниям и банкам задолженности своих контрагентов и клиентов: если в 2016 году таким способом было получено 1,5 трлн руб. финансирования, то в 2019 году — уже 3,1 трлн руб. (плюс 18% к 2018 году), что соответствует 2,8% от ВВП. Такие оценки привело в своем исследовании рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Объем выплаченного финансирования на рынке факторинга в 2019 году эквивалентен 40% от объема выданных за тот же период кредитов малому и среднему бизнесу (7,8 трлн руб), сказал РБК руководитель направления банковских рейтингов НКР Михаил Доронкин. Средняя сумма профинансированной сделки на рынке факторинга в прошлом году составила 279 тыс. руб. со средним сроком 60 дней.

Совокупный факторинговый портфель за прошлый год вырос на 32%, до рекордных 808 млрд руб. на 1 января 2020 года, подсчитали в НКР. В предыдущие два года рост рынка превышал 40%, но это было обусловлено восстановлением сегмента после кризисного спада и выходом на рынок нового игрока — «Сбербанк Факторинг», указали аналитики. В 2019 году факторинговый портфель рос хоть и меньшими темпами, но по-прежнему быстрее других сегментов финансирования бизнеса, включая кредитование малого и среднего предпринимательства и микрокредиты для компаний, говорится в исследовании.

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Рост рынка факторинга в целом был обеспечен сделками без регресса (когда риски невыплаты долгов контрагентов бизнеса берет на себя факторинговая компания или банк). В структуре выплаченного финансирования доля сделок без регресса выросла с 63,1% в 2018 году до 70,4% в 2019 году, а сделок с регрессом (когда убытки от неуплаты остаются за привлекающим финансирование бизнесом) — уменьшилась с 36,5% до 28,9%. Это связано с двумя моментами, говорят в НКР:

  • рост доли факторинговых сделок, которые осуществляются не с баланса банков, а через их дочерние факторинговые компании, что делает нормативные требования менее жесткими;
  • более тщательный отбор дебиторов, под чью задолженность факторы готовы осуществлять финансирование, а также повышение лояльности самих дебиторов к факторинговым компаниям.

По данным исследования, более половины российского рынка факторинга приходится на тройку лидеров — «ВТБ Факторинг» (предоставил финансирование на 726 млрд руб.), «Сбербанк Факторинг» (539 млрд руб.) и Альфа-банк (413,3 млрд руб.).

В 2020 году объем выплаченного финансирования достигнет 3,5–3,6 трлн руб. (прирост на 13–15% по сравнению с 2019 годом), что будет соответствовать примерно 3% ВВП, прогнозируют в НКР. А факторинговый портфель прибавит около 20% и вплотную приблизится к 1 трлн руб.

Теги: бизнес, НКР
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