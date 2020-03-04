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В Подмосковье пять детей отравились ядом для грызунов в детском саду

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Воскресенске пять детей госпитализировали из детского сада с отравлением химическим веществом, сообщается на сайте следственного управления СК по Подмосковью.

По данным следователей, речь идет о воспитанниках 2015 года рождения. Один из них, по версии СК, взял с полки химическое вещество для уничтожения грызунов и раздал его другим детям, они его съели. Воспитанников детсада сразу отправили в больницу, там им сделали промывание желудка.

Сейчас их здоровью ничего не угрожает, дети находятся на амбулаторном лечении, заявляют в СК. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

В конце февраля в Ставропольском крае пятеро подростков отравились неизвестным веществом. Двоих из них госпитализировали. По данным администрации поселка Демино, где произошел инцидент, подростки могли отравиться из-за утечки природного газа.

Теги: детский сад, дети, Подмосковье, Воскресенск
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