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Синоптики спрогнозировали температурный рекорд в Москве

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Температура воздуха в Москве днем 4 марта прогнозируется на уровне рекордных значений, сообщила РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

«Температура в городе составит плюс 5–7 градусов, в области мы ожидаем от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов. А максимум сегодняшнего дня равен плюс 7,5 градуса. Такая температура была зафиксирована 4 марта 1959 года», — уточнила синоптик.

По ее словам, 3 и 4 марта в Москве было туманно из-за теплого и влажного воздуха, пришедшего из Центрального Черноземья. «Туманы сохранятся в столичном регионе всю первую половину дня, в послеполуденные часы они начнут рассеиваться. Пока из-за тумана видимость местами ухудшена до 200 метров», — рассказала Волосюк.

Ранее синоптики прогнозировали, что 5 и 6 марта воздух в столице может прогреться до плюс 11–12 градусов.

Теги: погода, Москва, туман, синоптики, температурный рекорд, новости РБК, «Фобос»
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