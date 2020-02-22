В Красноярске завели два дела из-за гибели женщины от укусов собак

Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели женщины, чье тело с травмами, характерными для укусов животных, обнаружили во дворе жилого дома. Об этом сообщается на сайте управления СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Утром 22 февраля следователи получили от полиции сообщение о том, что тело женщины во дворе жилого дома по улице Мичурина обнаружил прохожий. Рядом с погибшей была стая собак.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК «Убийство». Также уголовное дело по ст. 293 УК «Халатность» возбуждено в отношении неустановленных должностных лиц администрации Кировского района.

Следователи устанавливают все обстоятельства, допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти женщины.

Согласно ежегодному отчету Роспотребнадзора, в 2019 году от нападения животных пострадали 53 тыс. россиян, из которых более 98 тыс. человек — это дети в возрасте до 14 лет.