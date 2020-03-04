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Политика ,  
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Главы Минобороны США и Эстонии обсудили исходящую от России «угрозу»

Глава Пентагона Марк Эспер и министр обороны Эстонии Юри Луйк 3 марта во время встречи в оборонном ведомстве США обсудили Россию. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

В числе прочего министры обсудили вопросы безопасности и Россию как источник непосредственной угрозы для прибалтийских государств.

«Марк Эспер высоко оценил неизменную приверженность Эстонии сдерживанию российской агрессии, укреплению альянса с НАТО и продвижению общих интересов», — говорится в сообщении.

Также главы ведомств обсудили широкий спектр оборонных вопросов, в том числе и включение китайских технологий 5G в европейскую телекоммуникационную инфраструктуру.

В ноябре 2019 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала Россию «самым трудным партнером», который не соблюдает взятые на себя обязательства на международном уровне. Она также отметила, что на западных российских границах сосредоточено большое количество вооруженных сил.

Теги: США, Эстония, Россия
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