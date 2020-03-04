ВОЗ назвала необходимое месячное число масок для борьбы с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом 2019-nCoV ежемесячно требуется 89 млн медицинских масок. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус во время брифинга 3 марта.

Кроме того, ВОЗ подсчитала, что медицинским учреждениям во всем мире каждый месяц нужно 76 млн смотровых перчаток и 1,6 млн защитных очков.

По словам Гебреисуса, организация отправила в 27 стран 27 млн комплектов средств индивидуальной защиты, но они быстро подходят к концу. Чтобы рационализировать использование средств индивидуальной защиты, ВОЗ разработала специальные рекомендации.

Гебреисус отметил, что с начала эпидемии китайского коронавируса цены на маски выросли в среднем в шесть раз, стоимость респираторов N95 увеличилась втрое, а медицинские халаты подорожали вдвое.