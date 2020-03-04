Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 03 мар, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 03 мар, 12:22
На Украине 18 школьников отравились газом Общество, 01:49 МГУ показал лучший за всю историю результат в предметном рейтинге QS Общество, 01:27 «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Челси» Спорт, 01:27 Адвокат заявил о неверной интерпретации его слов о подписях Родченкова Спорт, 01:04 Штаб Трампа подал в суд на WP за ложь и клевету о «заговоре» с Россией Политика, 00:46 Застрявшая в отеле из-за коронавируса велокоманда из России. Фоторепортаж Спорт, 00:27  СК начал проверку обрушения стены жилого дома в Самаре Общество, 00:20 Способное достроить «Северный поток-2» судно взяло курс на Суэц в Египте Общество, 00:17 Велогонщики из России оценили условия содержания на карантине в ОАЭ Спорт, 00:14 Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян Экономика, 00:00 Во Франции мужчина захватил заложников в собственном доме Общество, 03 мар, 23:52 Депутаты «Слуги народа» заявили о согласовании кандидата на пост премьера Политика, 03 мар, 23:31 ПФР начнет уведомлять граждан о размере их будущей пенсии Общество, 03 мар, 22:57 Александр Емельяненко упрекнул Канделаки в незнании бойцовского мира Спорт, 03 мар, 22:55
Общество ,  
0 

На Украине 18 школьников отравились газом

Украинская полиция начала расследование после отравления парами газа 18 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем 3 марта в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. В 13:00 по местному времени (14:00 мск) в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц ощущается резкий запах газа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что во время замены баллона с газом возле кафе произошла утечка пропана.

Кафе располагалось рядом с учебным заведением, в итоге находившиеся неподалеку дети отравились парами газа.

11 школьников в возрасте 13-14 лет были доставлены в больницу. По данному факту заведено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до трех лет.

В начале февраля в Сочи шесть человек, трое из которых — дети, отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме из-за неисправности генератора. Всех пострадавших доставили в городские больницы.

Теги: Украина, газ, отравление
Материалы по теме
В Дагестане пять человек отравились угарным газом
Общество
В Сочи шесть человек отравились угарным газом
Общество
Четыре человека пострадали от отравления газом в Пермском крае
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter