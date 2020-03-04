На Украине 18 школьников отравились газом

Украинская полиция начала расследование после отравления парами газа 18 детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел днем 3 марта в городе Могилев-Подольский в Винницкой области. В 13:00 по местному времени (14:00 мск) в полицию поступило сообщение, что на одной из улиц ощущается резкий запах газа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что во время замены баллона с газом возле кафе произошла утечка пропана.

Кафе располагалось рядом с учебным заведением, в итоге находившиеся неподалеку дети отравились парами газа.

11 школьников в возрасте 13-14 лет были доставлены в больницу. По данному факту заведено уголовное дело по ч.1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до трех лет.