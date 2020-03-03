В Самаре при взрыве в жилом доме пострадали семь человек

Фото: МЧС РФ

В Самаре произошел взрыв в жилом доме. Пострадали семь человек, включая троих детей. Их уже доставили в медучреждение, сообщили РБК в в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным данным, никто не погиб.

«В результате взрыва газового оборудования обрушилась стена, проводятся работы по извлечению пострадавших. Извлекают женщину», — отметили в МЧС. Там добавили, что из дома эвакуировали восемь человек.

Видео: dtp_sam / VK

Авария произошла по адресу: Арцыбушевская, 126, уточнили в ведомстве. Издание 63.ru уточняет, что это деревянный многоквартирный дом. Улицу перекрыли для автомобильного движения, на место приехала мэр Самары Елена Лапушкина.

63.ru при этом утверждает, что из этого дома, где произошел взрыв, эвакуировали четырех человек, столько же — из дома № 128. ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС передает, что при взрыве газового котла стена дома обрушилась на соседнее здание.