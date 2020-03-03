Во Франции мужчина захватил заложников в собственном доме

Днем 3 марта во Франции мужчина взял в заложники беременную жену и пятерых детей. Об этом пишет Francetvinfo. Инцидент произошел в коммуне Ла-Шапель-Сен-Люк в районе города Труа в 120 км к востоку от Парижа. национальная полиция сообщила, что проводит операцию и оцепила район, где удерживаются заложники.

По данным Francetvinfo, мужчина 1986 года заперся с оружием и домочадцами в квартире. Как сообщил изданию мэр коммуны Оливье Жирардин, причиной захвата заложников был семейный конфликт.

Издание пишет, что мужчина страдает физическими расстройствами, а в прошлом году он был задержан на улице с саблей. Когда на место происшествия прибыла полиция, он выстрелил в одну из машин. В результате никто не пострадал. Сейчас ожидается прибытие группы специального назначения RAID, представители которой попытаются поговорить с удерживающим заложников мужчину.

В связи с инцидентом и расположенных по соседству детского сада и школы были эвакуированы люди.

2 марта на Филиппинах мужчина захватил в заложники, по меньшей мере, 30 человек. Людей удерживали в торговом центре в Маниле на протяжении девяти часов. В итоге мужчина, взявший в заложники людей, сдался полиции. Сообщалось об одном пострадавшем.