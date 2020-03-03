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СК начал проверку гибели курсанта академии МЧС в Московской области

Фото: sledcom.ru

Следователи начали проверку после гибели курсанта академии МЧС во время уборки в спортивном зале. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Инцидент произошел 2 марта, когда группа курсантов мыла полы в спортивном зале учебного центра, расположенного в городском округе Пушкино Московской области. Во время складывания мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта.

«В результате молодому человеку причинены травмы, несовместимые с жизнью», — отметили в главке.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и руководство учебного центра и изъяли необходимые документы. Также была назначена судмедэкспертиза.

В сентябре 2019 года в Свердловской области на 14-летнего подростка упали металлические футбольные ворота. В результате он получил черепно-мозговую травму и позднее скончался.

Теги: СК, Московская область, МЧС, курсант
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