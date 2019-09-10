На Урале из-за падения футбольных ворот погиб подросток

Следственный комитет Свердловской области возбудил уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка из-за падения на него металлических футбольных ворот, сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел вечером 9 сентября, у одного из домов по улице Маяковского в городе Ивделе. Ребенок получил черепно-мозговую травму и через непродолжительное время скончался.

«Следственным отделом по городу Ивдель СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — отмечается в тексте.

В настоящее время следователи проводят проверку, опрашивают свидетелей и выясняют, все ли необходимые меры были приняты органами системы профилактики для недопущения гибели подростка.

Ранее управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту гибели ребенка от падения дерева в детском саду в Краснодаре.