Путин назначил Сергея Желтова начальником управления МЧС по Москве

Сергей Желтов (Фото: АГН «Москва» / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника ГУ МЧС России по Москве, им стал генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Желтов начинал работу в МЧС со службы пожарным в одной из столичных воинских частей. В пожарной охране он служит 36 лет. С июля 2019 года Желтов был исполняющим обязанности главы управления МЧС по Москве, до этого четыре года был заместителем начальника.

За годы службы в московском гарнизоне при его участии и руководстве было ликвидировано более 40 крупных пожаров и происшествий, отмечается в сообщении.