Общество , 16 фев, 21:58
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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пензе
При столкновении легкового автомобиля и маршрутного такси в Пензе пострадали семь человек, сообщили в областном управлении МВД, передает ТАСС.
По данным ведомства, автомобиль Chevrolet и маршрутка столкнулись на пересечении улиц Красная и Свердлова в центре города. В результате аварии пострадали три пассажира маршрутки, в том числе ребенок, и двое взрослых и двое детей, находившихся в иномарке. Всех их доставили в больницу.
В Подмосковье в январе лоб в лоб столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. По данным МЧС, в результате ДТП погиб один человек, еще четверо получили различные травмы. Как сообщили в ведомстве, авария произошла по вине водителя маршрутки, который нарушил правила.