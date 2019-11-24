Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину

Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие. Об этом РБК сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, 24 ноября в 05:50 (03:50 мск) на улице Халтурина нарядом патрульно-постовой службы за хранение наркотиков был задержан мужчина 1991 года рождения.

Он отказался от медицинского освидетельствования и попытался сбежать. Лейтенант полиции догнал злоумышленника на улице Опалихинской, между ними завязалась борьба. В ходе потасовки беглец попытался отобрать у патрульного табельное оружие. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, но это не остановило нападавшего. После этого сотрудник органов сделал второй выстрел, который стал смертельным для мужчины.

«Сотрудник полиции также пострадал, с травмами руки он доставлен в больницу, где ему сейчас оказывают необходимую врачебную помощь», — добавил Горелых, отметив, что, по предварительным данным, полицейский правомерно применил оружие. По информации управления СК по Свердловской области, у стрелявшего полицейского также диагностировано сотрясение мозга.

В июне на севере Москвы полицейский застрелил задержанного мужчину, который пытался сбежать из ОВД «Коптево». Водителя остановили около 3 часов ночи за грубые нарушения ПДД. Когда его доставили в отдел, мужчина сообщил, что находится в розыске в Узбекистане, и попытался сбежать. При сопротивлении он получил смертельное огнестрельное ранение.