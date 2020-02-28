В школе Зеленограда умерла семиклассница

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В школе № 1528 Зеленограда умерла ученица 7-го класса, сообщили РБК в пресс-службе департамента образования Москвы со ссылкой на директора учреждения Андрея Слесарева.

«На перемене одной из учениц стало плохо, и она потеряла сознание. Рядом с девочкой находилась одноклассница, которая позвала на помощь педагога. Учитель незамедлительно сообщила о случившемся родителям и вызвала скорую помощь», — рассказал он.

По его словам, сотрудники скорой помощи попытались на месте реанимировать ученицу, однако спасти ее не удалось. «С рождения девочка имела проблемы со здоровьем», — добавил он.

После смерти школьницы Следственный комитет Москвы инициировал проверку по факту инцидента, говорится на сайте ведомства. В рамках расследования опрашиваются должностные лица из числа сотрудников учебного заведения.

Ранее 10 февраля в городе Волхов Ленинградской области 16-летний ученик городского колледжа транспортного строительства умер на уроке физической культуры. По факту смерти следственными органами была организована проверка.