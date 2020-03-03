Киркоров оценил шансы Little Big победить на «Евровидении»

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У группы Little Big, которая представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение-2020» в Нидерландах, есть шансы на победу. Об этом заявил народный артист России Филипп Киркоров телеканалу «360».

«Туда просто так не ездят, туда едут за победой все. У всех есть большие шансы, а если артист талантливый, как Little Big, <…> то шансы есть», — отметил он.

Киркоров призвал болеть на «Евровидении» «за наших». Он поделился, что в этом году будет помогать в подготовке к конкурсу участникам из Молдавии и Эстонии.

Представитель России на «Евровидении» в 2016 и 2019 годах Сергей Лазарев в беседе с ТАСС назвал выбор коллектива «стратегически правильным».