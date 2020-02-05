В Подмосковье СК завел дело против подозреваемого в убийстве сына

В подмосковном городе Домодедово мужчина подозревается в убийстве своего 13-летнего сына. Об этом сообщается на сайте СК региона.

По предварительной версии следствия, 5 февраля мать ребенка вернулась с работы и обнаружила в квартире своего мужа, сидящего на полу рядом с ножом. Супруг сообщил ей, что убил сына. Пройдя в комнату, женщина увидела в кровати изрезанное тело ребенка. После этого мать погибшего выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Полиция подтвердила РБК обнаружение тела ребенка. «Мальчик 13 лет с ножевым ранением. Все обстоятельства выясняются», — сказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как уточняет СК, допросить подозреваемого не удалось в связи с возбудимым и агрессивным поведением последнего, связанным с психическим расстройством. Для обследования мужчина был госпитализирован в Домодедовский психоневрологический диспансер.

В связи со случившимся следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России (убийство).