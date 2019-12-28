Роспотребнадзор дал советы по выбору косметики и парфюмерии

Роспотребнадзор дал несколько советов по выбору качественной парфюмерии и косметики. Соответствующие рекомендации размещены на сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, потребителям не следует покупать продукцию у уличных торговцев, а также в магазинах и павильонах, где отсутствует фирменное наименование организации, адрес и режим работы.

При выборе продукции рекомендуется обратить внимание на информацию, размещенную на упаковке. В Роспотребнадзоре посоветовали не приобретать косметику в том случае, если продавец не может показать документы, подтверждающие безопасность продукции, а также в том случае, если торговля осуществляется без кассовых аппаратов.

В ведомстве также отметили, что перед покупкой товара у потребителя должна быть возможность ознакомления с запахом и другими свойствами товара. Перед отпуском товара, в ненарушенной упаковке, продавец должен предложить покупателю проверить содержимое и исправность аэрозольной упаковки, заявили в Роспотребнадзоре.

При этом потребителям также стоит помнить о небезопасности использования на лице, глазах и губах косметических тестеров. Для того, чтобы определить тон блеска для губ, тонального крема или образца пудры, потребителям стоит нанести его на тыльную сторону ладони при помощи ватного диска или ватной палочки.