Twitter рекомендовал сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

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Компания Twitter порекомендовала своим сотрудникам по всему миру работать из дома, чтобы снизить риск заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщается в официальном блоге социальной сети.

«Начиная с сегодняшнего дня мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам по всему миру работать из дома, если у них есть такая возможность. Наша цель — снизить вероятность распространения коронавируса COVID-19 как среди нас, так и в окружающем мире», — говорится в заявлении.

Cотрудники компании в Гонконге, Японии и Южной Корее обязаны работать из дома в том числе из-за ограничений, наложенных властями этих стран, отметили в Twitter. В то же время в Twitter отметили, что офисы компании останутся открытыми для тех сотрудников, которые не могут работать дистанционно.

Вспышка неизвестного ранее типа коронавируса была впервые зафиксирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сейчас насчитывается более чем 89 тыс. случаев заражения в 67 странах. От осложнений, вызванных вирусом, скончались свыше 3 тыс. человек.