В Госдуме назвали бредом идею ввести налог на собак

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Введение налога на собак приведет к тому, что бездомных животных в России станет больше. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, сообщают «Известия».

Так Бурматов прокомментировал предложение мэра Якутска Сарданы Авксентьевой. Она выступила с инициативой обложить обязательными платами владельцев домашних животных. Собранные деньги, по ее словам, можно было бы направить на отлов и стерилизацию бездомных животных.

Бурматов назвал это предложение бредом и провокацией. «Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог», — заявил он.

По словам Бурматова, в случае введения подобного налогообложения владельцы домашних животных начнут выбрасывать своих питомцев на улицу. «Бабушка прикинет, что за всех ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», — пояснил он.

В июне 2019 года комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал правительству ограничить возможное число кошек и собак в квартирах. По словам сенаторов, определять допустимое количество питомцев планируется исходя из площади жилого помещения.