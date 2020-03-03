Для издевавшегося над Шамсутдиновым срочника попросили два года колонии

Рамиль Шамсутдинов (Фото: mig41 / Telegram)

Прокурор попросил суд назначить два года лишения свободы Руслану Мухатову, который обвиняется в издевательствах над рядовым Рамилем Шамсутдиновым, устроившем в октябре 2019 года стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае, сообщает «РИА Новости».

Дело в отношении Мухатова возбуждено по ч. 1 ст. 335, ч. 2 п. «б» ст. 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в отношении двух и более лиц).

«Предлагаю суду признать Мухатова виновным... и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием в колонии-поселении и штрафа в размере 30 тыс. руб.», — заявил гособвинитель.

По версии обвинения, Мухатов в войсковой части поселка Горный по приказу сержанта заставлял сослуживцев более позднего призыва выполнять физические упражнения по несколько часов, а также бил их кулаком в боксерской перчатке. В том числе он применил насилие в отношении Рамиля Шамсутдинова.