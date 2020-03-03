Депутат от «Слуги народа» объяснил слова о сбросе атомной бомбы на Москву

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев назвал «ироническим высказыванием» свои слов о том, что следовалы бы «сбросить на Москву атомную бомбу», сообщает «Страна.ua».

По его словам, «очевидно ироническое» высказывание люди восприняли «до паники и истерики серьезно». «Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора», — сказал депутат.

Потураев заявлял, что заглушить трансляцию украинского телеканала «ДОМ» в Донбассе будет «практически невозможно». Он отмечал, что Украина готова к тому, что против нее будет вестись радиоэлектронная борьба. По словам депутата, наиболее эффективным способом решения этой проблемы было бы «швырнуть» атомную бомбу на Москву, однако у Украины пока нет такого оружия.

По данным UATV, телеканал «ДОМ» для самопровозглашенных республик Донбасса начал вещание с 1 марта. Его целью является возвращение жителей региона в «политическую, культурную и общественную повестку дня Украины».