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Депутат от «Слуги народа» объяснил слова о сбросе атомной бомбы на Москву

Замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев назвал «ироническим высказыванием» свои слов о том, что следовалы бы «сбросить на Москву атомную бомбу»,  сообщает «Страна.ua».

По его словам, «очевидно ироническое» высказывание люди восприняли «до паники и истерики серьезно». «Это свидетельствует о серьезных психологических расстройствах, одним из первых признаков которых является утрата чувства юмора», — сказал депутат.

Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу
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Потураев заявлял, что заглушить трансляцию украинского телеканала «ДОМ» в Донбассе будет «практически невозможно». Он отмечал, что Украина готова к тому, что против нее будет вестись радиоэлектронная борьба. По словам депутата, наиболее эффективным способом решения этой проблемы было бы «швырнуть» атомную бомбу на Москву, однако у Украины пока нет такого оружия.

По данным UATV, телеканал «ДОМ» для самопровозглашенных республик Донбасса начал вещание с 1 марта. Его целью является возвращение жителей региона в «политическую, культурную и общественную повестку дня Украины».

Теги: Верховная Рада, атомная бомба, Украина, Москва
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Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу
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