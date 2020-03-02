Депутат Рады пожалел о невозможности сбросить на Москву атомную бомбу

Никита Потураев (Фото: Юрій Бутусов / youtube.com)

Бороться с глушением телетрансляций канала «ДОМ» на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики будет практически невозможно, считает замглавы комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев, передает «Главред». «Мы готовы, что против нас будет вестись радиоэлектронная борьба. Атомной бомбы, чтобы швырнуть ее на Москву, у нас пока нет, а это наиболее эффективный способ, чтобы решить эту проблему раз и навсегда», — заявил Потураев.

Как сообщает UATV, телеканал для ДНР и ЛНР под названием «ДОМ» начал вещание с 1 марта. Заявлено, что его главной целью является «возвращение жителей оккупированных территорий в политическую, культурную и общественную повестку дня Украины».

Первый замминистра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук в конце прошлого года сообщил, что телеканал должен «объединить в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание».