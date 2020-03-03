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Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами

Мошенники несколько тысяч раз пытались незаконно воспользоваться скидочными бонусами россиян в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

Некоторые злоумышленники получали доступ к личнмым кабинетам клиентов, после чего расплачивались их бонусами за свои покупки, рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

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По его словам, мошенник может зарегистрировать личный кабинет на карту, которую выдали другому человеку. Тот будет накапливать баллы, не зная о существовании своего профиля, а злоумышленник будет списывать бонусы, отметил Сизов.

Эксперт добавил, что подобным в основном занимаются «начинающие» мошенники. По его словам, программы лояльности слабо защищены в отличие от банковских операций. Он сообщил, что в денежном эквиваленте они оцениваются в 50 млрд руб. по 30-ти крупнейшим ретейлам.

Председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров сообщил «Известиям», что в 2019 году количество краж бонусов и скидок «увеличилось в разы». Руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин отметил, что во втором полугодии прошлого года оно выросло в полтора раза по сравнению с первым.

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По словам Федорова, часто мошенники обращают внимание на автозаправочные станции. Эксперт отметил, что зачастую баллы крадут сотрудники магазинов и колл-центов, у которых есть доступ к информации о программах лояльности. Особенно у клиентов, которые долгое время не пользуются накопленными баллами, рассказал Федоров.

В пресс-службе торговой сети «Магнит» изданию сообщили, что тоже видят проблему в мошенничестве с бонусными баллами. Однако ущерб от него в большей степени имиджевый, так как покупатели разочаровываются в программе лояльности и теряют к ней доверие, отметили в сети.

Теги: бонусные карты, мошенничество
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