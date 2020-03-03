Эксперты предупредили россиян о схемах мошенничества с бонусными картами

Мошенники несколько тысяч раз пытались незаконно воспользоваться скидочными бонусами россиян в 2019 году. Об этом сообщают «Известия».

Некоторые злоумышленники получали доступ к личнмым кабинетам клиентов, после чего расплачивались их бонусами за свои покупки, рассказал изданию начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

По его словам, мошенник может зарегистрировать личный кабинет на карту, которую выдали другому человеку. Тот будет накапливать баллы, не зная о существовании своего профиля, а злоумышленник будет списывать бонусы, отметил Сизов.

Эксперт добавил, что подобным в основном занимаются «начинающие» мошенники. По его словам, программы лояльности слабо защищены в отличие от банковских операций. Он сообщил, что в денежном эквиваленте они оцениваются в 50 млрд руб. по 30-ти крупнейшим ретейлам.