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Бизнес ,  
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«Красный куб» опроверг информацию об уходе с рынка

Сеть магазинов подарков «Красный куб» опровергла информацию о том, что прекратит свою работу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте сети.

«Информация о закрытии «Красного куба» — некорректна. «Красный куб» остается на рынке», — говорится в сообщении.

В компании сообщили, что в январе 2020 года решили закрыть франчайзинговую сеть из-за невыполнения финансовых обязательств некоторыми партнерами, которых «Красный куб» кредитовал на протяжении многих лет. Партнерам отправили письмо, в котором говорилось о прекращении сотрудничества, и впоследствии оно попало в СМИ, отметили в сети.

СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины
Бизнес

В «Красном кубе» рассказали, что с 2019 года приоритетом компании стало увеличение онлайн продаж. Согласно заявлению сети магазинов, такие продажи являются наиболее перспективным и современным каналом сбыта товаров. В компании отметили, что, несмотря на это, эффективная часть сети продолжает работать. В «Красном кубе» сообщили, что сейчас компания завершает новый инвестиционный проект, о котором расскажет в будущем.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение компании к франчайзи писала, что сеть магазинов подарков «Красный куб» закроется в России. Издание отмечало, что сеть расторгла договор с франчайзи, так как больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров. Один из консультантов сообщил газете, что компания начала освобождать помещения магазинов, а с марта завершит работу бонусная программа.

Теги: подарки, закрытие магазинов
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СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины
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